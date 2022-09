La question a pu se poser après son échec rocambolesque dans la course au titre 2021. Mais elle n'est plus d'actualité. A 37 ans, Lewis Hamilton n'envisage pas de prendre sa retraite. A l'entendre, ce ne serait même pas pour la fin de la saison 2023, terme de son actuel contrat avec Mercedes.

Le Britannique a surmonté la déception du Grand Prix d'Abu Dhabi et il va plus loin : il veut rester chez Mercedes, au-delà de sa simple vie de pilote.

"Pendant des années, nous avons eu plus ou moins des histoires de retraite. Je me sens en meilleure santé que jamais, car je me concentre beaucoup sur ça. Je me sens en forme. J'aime ce que je fais et je ne compte pas m'arrêter de si tôt", déclare le septuple champion du monde à Formula1.com, le site officiel de la Formule 1.

Nouveau contrat en perspective

"Mon objectif a toujours été d'être avec Mercedes, poursuit-il. J'aime que nous ayons cette longue relation. J'ai l'impression que nous nous lançons dans beaucoup de choses vraiment positives, pas seulement dans le sport, mais à l'extérieur. Je pense que je serai toujours avec Mercedes jusqu'au jour de ma mort. Je me sens capable de courir un peu plus longtemps, donc je vais potentiellement me diriger vers cela."

Il y a quelques semaines, Toto Wolff, directeur de Mercedes Motorsport, avait indiqué que sa priorité était de travailler à une prolongation de contrat de sa star, arrivée dans l'équipe en 2013.

L'intention de Hamilton de représenter Mercedes après sa retraite sportive correspondrait à la poursuite d'un projet initié avec la marque à l'Etoile. En juin 2020, le pilote a créé avec l'Académie royale britannique d'ingénierie la "Commission Hamilton", visant à mettre en place des cursus universitaires pour aider les jeunes issus de minorités à exercer un métier dans la compétition automobile. Mercedes a admis un manque de diversité dans ses effectifs de Formule 1 et s'est engagée auprès de son pilote à faire évoluer cela.

