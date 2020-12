Successeur du père et futur mentor du fils ? Sebastian Vettel se verrait bien transmettre une partie de ses connaissances de la compétition et du milieu de la Formule 1 à son jeune compatriote Mick Schumacher qui fera ses grands débuts avec Haas en 2021. "Je serai heureux de l'aider si je peux car c'est un mec super et que j'ai eu une relation particulière avec son père", a poursuivi le pilote Ferrari, qui a d'abord été fan de Michael Schumacher avant d'apprendre à le connaître et de "bénéficier de ses conseils".