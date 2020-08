GRAND PRIX DU 70E ANNIVERSAIRE - Max Verstappen (Red Bull) a plané sur la cinquième manche du Mondial, dimanche à Silverstone. Au point d'avoir le temps de donner des conseils d'hygiène à son ingénieur, Gianpiero Lambiase...

Isolé derrière les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas et loin devant la Ferrari de Charles Leclerc, Max Verstappen s'était ennuyé lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche dernier. Au point de blaguer avec son ingénieur, en lui rappelant de ses nettoyer les mains. Un conseil jamais inutile en ces temps de crise sanitaire.

Le Néerlandais craignait de retomber dans le même ennui, dimanche, toujours sur le circuit de Silverstone, à l'occasion du Grand Prix du 70e anniversaire de la première épreuve de Formule 1. D'ailleurs, dans la semaine il avait confié espérer "ne pas compter les moutons" dimanche après-midi.

Grand Prix du 70e anniversaire Fin stratège, Verstappen a dégommé les Mercedes IL Y A 2 HEURES

Ce ne fut pas le cas, loin de là. Grâce à son talent unique, il a mis en échec les Mercedes au prix d'une stratégie brillante à laquelle personne n'a été capable de répliquer. Et s'il n'a pas trouvé le temps long, il a malgré tout pris la peine d'adresser un petit clin d'œil à son ingénieur, Gianpiero Lambiase, dans le 51e des 52 tours, en ouvrant sa radio pour lui dire : "Est-ce que tu t'es bien hydraté pendant la course ? Tu dois aussi avoir les mains moites… N'oublie donc pas de les désinfecter…"

Un message qui faisait écho à celui transmis sept jours plus tôt, qui a montré le détachement dont Verstappen est capable dans des moments pourtant importants. Plus tôt dans la course, son équipe l'avait exhorté à ménager ses pneus derrière les Mercedes. Ce à quoi il avait répondu : "Mon ami, c'est la seule chance de rester aussi près de la Mercedes, je ne vais pas rester planté là comme une grand-mère !"

"C'est une performance sensationnelle, la voiture avait du rythme, c'était si facile. Grand-mère conduit plutôt vite !", a commenté Chris Horner, le directeur d'équipe de Red Bull, à l'arrivée.

Grand Prix du 70e anniversaire Fin stratège, Verstappen a dégommé les Mercedes IL Y A 2 HEURES