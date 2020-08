Lewis Hamilton et Valtteri Bottas (Mercedes) au Grand Prix du 70e anniversaire 2020

GRAND PRIX DU 70E ANNIVERSAIRE - Lewis Hamilton et Valtteri Bottas (Mercedes) ont bouclé le dernier entraînement avant la qualification aux meilleures places, samedi à Silverstone, en devançant d'une demi-seconde Lando Norris (McLaren), Nico Hülkenberg et Lance Stroll, sur leurs "Mercedes roses".

Mercedes est en ordre pour la deuxième bataille d'Angleterre. Samedi, lors des essais libres 3 du Grand Prix du 70e anniversaire, les W11 de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont établi les deux meilleurs chronos, respectivement en 1'26"621 et 1'26"784, soit un écart de 0"163.

Le Britannique, déjà vainqueur de la première course à Silverstone, dimanche dernier, et le Finlandais ont une nouvelle fois repoussé leurs premiers rivaux à bonne distance. Le premier d'entres eux, Lando Norris (McLaren), a obtenu le troisième temps, à 0"581. Avec un détail à noter : si les pilotes des Flèches d'argent étaient en pneus "tendre", le jeune anglais de l'équipe de Woking a enregistré son chrono en "medium".

Si les Mercedes ont gardé leur longueur d'avance, par une forte chaleur encore (35°C sur la piste), la lutte sera serrée derrière car 0"559 sépare le troisième de l'auteur du quatorzième temps. Hormis Lando Norris (McLaren), Nico Hülkenberg, Lance Stroll, sur leurs controversées Racing Point alias les "Mercedes roses", Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen et Alexander Albon, coéquipiers chez Red Bull, et Esteban Ocon (Renault) seront candidats à une deuxième ligne, à partir de 15h.1

Deux enseignements à retenir de cette session : personne n'a dominé sur l'ensemble du circuit puisque Verstappen, Hamilton et Bottas se sont partagés les meilleurs temps dans les secteurs 1, 2 et 3, et côté Pirelli, le "tendre" autorise un deuxième tour compétitif après un tour de refroidissement des gommes.

