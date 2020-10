Grand Prix du Portugal

Red Bull plus proche que jamais de quitter la F1, réunion décisive lundi

Mercedes, "Evo" et tensions chez Ferrari, montagnes russes : la F1 débarque à Portimao

Par une météo clémente (18°C dans l'air, 25°C sur la piste), c'est la qualité du bitume qui a déterminé la physionomie du premier entraînement. Que les pilotes ont passé exclusivement en gommes "dur", réservées aux 40 première minutes de tests, avant d'expérimenter les Pirelli "medium" ; et encore pas pour tous. La raison ? Le tracé de l'Algarve ressemblait plus à une patinoire qu'à un asphalte pour des monoplaces de Grands Prix.

D'ailleurs, le bitume était brillant par endroit et Carlos Sainz (McLaren) n'a pas tardé à s'en émouvoir en parlant de "Tokyo drift". Bien imité par Max Verstappen (Red Bull), banalement parti en tête-à-queue à la accélération dans le virage n°4.

En 1'18"410, le n°2 mondial a donc réalisé le meilleur chrono de la session, 0"339 plus vite que son coéquipier Lewis Hamilton. Tous les deux étaient en "medium", alors que Max Verstappen (Red Bull), troisième dans l'ordre d'apparition sur la feuille des temps, à 0"781, était en "dur". Ce circuit présentant des similitudes de virages à moyennes vitesses avec le Grand Prix de l'Eifel, on retrouve le même top 5 puisque Charles Leclerc (Ferrari) s'est classé quatrième à 0"899 et Alexander Albon (Red Bull) cinquième à 0"955.