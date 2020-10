Lâché par Honda dans un an, Red Bull et son équipe B, AlphaTauri, n'ont toujours pas de moteur pour 2022. Engagé dans une course contre-la-montre pour trouver quel propulseur placer dans sa monoplace répondant au futur règlement technique marquant le retour à l'effet de sol, le constructeur autrichien basé en Angleterre, à Milton Keynes, a annoncé qu'il arrêtera fin novembre son choix de motorisation.