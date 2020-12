Propulsé dans la W11 n°44 frappée du n°63, l'espoir anglais de l'équipe allemande a en fait accompli un tour sans sortir de la piste, ce qui a fait la différence. En effet, son coéquipier Valtteri Bottas, pas très serein lors du premier entraînement, a vu son chrono de 54.506 annulé pour cause d'un passage hors des limites de la piste au virage n°8. Il a échoué au onzième rang pour cette raison, avec un chrono de 55"321, mais il devra réussir enfin un tour propre samedi en qualification pour viser la pole position. Et si beaucoup d'autres pilotes se sont manqués dans ce virage, le Finlandais n'a jamais paru maîtriser son sujet. Il s'est même loupé dès la préparation de son premier tour rapide.

George Russell, qui marque incontestablement des points dans la course au baquet de la seconde Mercedes de 2022 face à Valtteri Bottas, a encore battu Max Verstappen (Red Bull), de 0"128, et Sergio Pérez (Racing Point) de 0"153.

Alexander Albon (Red Bull) et Daniil Kvyat (AlphaTauri) sont eux respectivement cinquième et sixième. On note également les septième et huitième places de Lance Stroll (Racing Point) et Daniel Ricciardo (Renault). Ce qui prépare l'avant dernier épisode 2020 de la lutte pour la troisième place au championnat du monde Constructeurs, qu'occupe une écurie McLaren pour l'heure plutôt discrète, avec Carlos Sainz 10e et Lando Norris 17e, avec seulement 14 tours au compteur.