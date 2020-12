Plus tard, le dirigeant de Mercedes a tout de même laissé échapper qu'il était peu probable que son pilote vedette suive la course à distance car "quand vous êtes alité et que vous ne vous sentez pas bien, ça n'est pas la priorité".

Interrogé sur la probabilité le septuple champion du monde de Formule 1 reprenne le volant au Grand Prix d'Abou Dabi la semaine prochaine, Toto Wolff a laissé toutes les portes ouvertes. "On a vu des gens être négatifs dans les dix jours donc c'est faisable, mais on a aussi vu des sportifs demeurer positifs plus longtemps alors qu'ils n'avaient plus de symptômes", a rappelé l'Autrichien.