GRAND PRIX DE STYRIE - Renault a contesté dimanche auprès de la FIA l'origine de certaines pièces composant la Racing Point, que l'écurie doit produire elle-même. Une disqualification serait un mauvais coup pour les "Mercedes roses", qui ont fini sixième et septième avec Lance Stroll et Sergio Pérez, dimanche à Spielberg.

Sergio Pérez et Lance Stroll vont peut-être devoir reboucher le champagne. Arrivés 6e et 7e ce dimanche lors du Grand Prix de Styrie, les deux pilotes de Racing Point pourraient être privés de points après une réclamation de Renault, déposée en début de soirée par la firme française. En cause, l’utilisation de pièces censées être produites par la firme elle-même mais qui seraient, selon Renault, de simples répliques de celles utilisées l’année passée par Mercedes sur sa W10.

En somme, plutôt que de s’inspirer très fortement de Mercedes, ce que revendique d’ailleurs Racing Point, Renault estime qu’il s’agirait d’un simple copier-coller, interdit par le règlement. Evidemment, la plainte de la firme au losange n’est pas innocente : si les deux Racing Point venaient à être sanctionnées, c’est Daniel Ricciardo qui grimperait en sixième position.

