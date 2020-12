C'était une dernière journée riche en émotion(s) pour Sebastian Vettel et la Scuderia Ferrari. Pour son ultime course, le pilote allemand avait notamment préparé une bien jolie chanson à sa désormais ex-équipe, entonnée juste après la course. Mais pas que. Le futur pilote d'Aston Martin a également adressé de bien jolies paroles à Charles Leclerc, son coéquipier, dans une décidace sur son casque.