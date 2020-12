On s'est gentiment ennuyé mais c'est le circuit qui veut ça.

Net et sans bavure : pole position, victoire, leader du 1er au 55e tour, le Néerlandais a écrasé la course. Sixième pilote de suite à vaincre sur le circuit de la marina de Yas en partant de la pole position, il ne lui a manqué que le meilleur tour en course pour réaliser un Grand Chelem.