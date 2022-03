Mercedes avait dû relever la hauteur de caisse de sa W13 le week-end dernier à Sakhir pour éviter le phénomène de "marsouinage", et comme l'avait précisé Lewis Hamilton, seul l'apport de nouvelles pièces pouvait résoudre à l'avenir ce problème de basculement infernal de la monoplace d'avant en arrière à haut vitesse.

Troisième force du plateau lors de cette manche d'ouverture de la saison derrière Ferrari et Red Bull, l'écurie octuple championne du monde ne pouvait rester les bras croisés pour la deuxième manche du Mondial, le Grand Prix d'Arabie saoudite, ce week-end. "Nous avons été plutôt submergés par le 'marsouinage', qui était assez extrême, a reconnu le chef du Bureau technique de l'équipe allemande, James Allison, dans une vidéo publiée par Mercedes. Lors des prochaines semaines, nous devrons trouver des améliorations pour contrôler ces rebonds sans compromettre la performance intrinsèque de la voiture. C'est une question cruciale pour nos chances au championnat."

Un lourd inventaire

"Nos progrès entre les tests hivernaux et la première course ne se sont peut-être pas vus, mais en interne ils sont rassurant, a-t-il poursuivi. Nous planifions de résoudre ces problèmes aussi vite que possible, j'espère lors des deux -trois prochaines courses. La voiture pourra alors se battre devant."

"Nous en tirerons des gains faciles à aller chercher, a ajouté Andrew Shovlin, le directeur de l'ingénierie en piste, dans le podcast F1 Nation, évoquant pour sa part un objectif "d'une à deux courses" pour venir à bout du "marsouinage". "Nous travaillons course par course en ce moment. L'usine est mobilisée pour faire tout ce qu'elle peut dans les prochains jours. Si nous avons quelque chose d'utile pour Djeddah, nous nous assurerons de le mettre sur la voiture", a-t-il dit.

"L'équilibre est médiocre, nous manquons de grip à basse vitesse, nous avons des difficultés en traction, la maniabilité pourrait être meilleure, la montée en température des pneus n'est pas assez bonne et la voiture est un peu trop lourde", a ajouté Andrew Shovlin.

