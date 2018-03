Lewis Hamilton (Mercedes) s'incline : "Un grand bravo à Sebastian et à Ferrari"

Dans le garage faisant désormais office de cool room à l'arrivée, Lewis Hamilton n'était pas fier, l'œil rivé discrètement sur la tournée d'accolades et salutations du vainqueur, Sebastian Vettel, qu'il s'était autorisé à moquer maladroitement lors de la conférence de presse post-qualification, samedi. Il a attendu poliment la main de l'Allemand, avancé devant lui congratuler son coéquipier Kimi Räikkönen pour son podium, avant de l'ignorer d'un pas en retrait. Le Britannique n'a alors eu d'autre choix que s'avancer et tendre la main au vainqueur rouge, qui lui a répondu assez chaleureusement.

Lewis Hamilton aurait dû gagner une course normale mais la première manche du Mondial 2018 a connu un rebondissement à mi-course ne s'est pas déroulée de façon conforme, dimanche sur le circuit du parc Albert de Melbourne. Piégé par une voiture de sécurité, et un problème d'évaluation de l'écart qu'il devait conserver avec le pilote de la Ferrari n°5, le natif de Stevenage s'est retrouvé pour de bon deuxième. et impuissant à dépasser malgré quelques charges.

"J'ai préféré remettre ça à un autre jour"

"Cela a été un week-end incroyable pour arriver ici et avoir cette performance aujourd'hui", a commenté à chaud Lewis Hamilton. "Un grand bravo à Sebastian et à Ferrari. Ils ont fait un meilleur boulot. Nous devons retourner à nos études et travailler."

"Nous avons un super rythme et pendant la course j'ai pu mettre la pression à la fin mais c'est dur de doubler ici", a-t-il relevé. "Dans les derniers tours, j'ai préféré remettre ça à un autre jour et j'ai économisé le moteur. Nous prendrons notre revanche à Bahreïn !", a assuré l'Anglais, désormais crédité de deux victoires après une pole position à Melbourne.

Dans le final, Lewis Hamilton a pris une certaine liberté avec la réserve de puissance de son moteur, ordinairement soumise à un accord de son ingénieur. Au bout du compte, il a pris des risques. "Lewis a du lever le pied à cause des pneus car sinon il n'aurait pas vu l'arrivée", a précisé Toto Wolff, le directeur d'équipe des Gris.