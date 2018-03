Victoire de Sebastian Vettel (Ferrari) devant Lewis Hamilton (Mercedes) pour la course inaugurale

Vexé par l'attitude euphorique et pour tout dire goguenarde de Lewis Hamilton en conférence de presse post-qualification samedi, Sebastian Vettel a répliqué de manière magistrale en piégeant le Britannique pour signer une superbe victoire en ouverture de la saison. Relégué à 0"6 du poleman de Mercedes, l'Allemand de Ferrari a tiré le meilleur parti des circonstances de course pour se frayer un chemin jusqu'à la première place.

Le quadruple champion du monde de la Scuderia a d'abord bénéficié de l'arrêt prématuré (au 19e des 58 tours) de son coéquipier, Kimi Räikkönen, pour provoquer celui de l'Anglais, et se laisser ainsi une marge de manœuvre stratégique. Elle est arrivée de façon providentielle avec une voiture de sécurité virtuelle qui lui a permis de rentrer pour changer de pneus et ressortir au 26e passage devant Lewis Hamilton et son coéquipier soumis à une vitesse réduite dans la ligne droite des stands. Sur le muret, les hommes de Mercedes quand même ont été surpris du dénouement : ils pensaient que leur pilote, posté à 12 secondes de Vettel, avait de quoi sauver son leadership mais il en a manqué trois.

"J'ai été un peu chanceux avec la voiture de sécurité", a reconnu #SV5 au micro de Mark Webber, sur le podium. Vainqueur pour la 48e fois en championnat du monde, auteur de son 100e podium, il a ainsi démarré l'année de façon idéale comme en 2011 et 2017.

Alonso cinquième : une première depuis 2016

Kimi Räikkönen stoïque sur le podium, Daniel Ricciardo (Red Bull) a encore manqué devenir le premier Australien sur le podium du Grand Prix d'Australie en échouant à la quatrième place. Toutefois, il a de quoi être moins déçu que Kevin Magnussen et Romain Grosjean (Haas), favoris pour prendre les quatrième et cinquième places et contraint à l'abandon immédiatement après leur retour en piste, sur une casse moteur aux dires du Danois, et à cause d'une roue avant mal serrée de l'aveu même du Français.

Le Top 5 ouvert, Fernando Alonso a sauté sur l'occasion pour signer son meilleur résultat avec McLaren depuis 2016, à 47 secondes, tandis que Max Verstappen (Red Bull) a fini sixième, puni par trop d'attaque - des travers et même un 360° - et de frustration après un mauvais départ, consommé par une gestion catastrophique de ses pneus.

Nico Hülkenberg premier pilote Renault à la septième place, Valtteri Bottas (Mercedes) a remonté de sa 15e place sur la grille jusqu'à la huitième, et Stoffel Vandoorne (McLaren) et Carlos Sainz (Renault) ont refermé la zone des points.

Du côté des pilotes français, cette course ne laissera pas de bons souvenirs : Esteban Ocon (Force India) a fini 12e, Romain Grosjean (Haas) a donc été contraint à l'abandon tout comme Pierre Gasly (Toro Rosso), stoppé par un incident technique.