Sergio Marchionne : "L'entame rêvée pour Ferrari"

Au terme d'un rude duel face à Mercedes, Sebastian Vettel est parvenu à prendre le meilleur dimanche en Australie sur Lewis Hamilton à la faveur d'une stratégie payante, en partie renforcée par la neutralisation de la course au drapeau jaune au moment des changements de pneus. "Ferrari n'aurait pu rêver meilleure entame pour cette saison, a déclaré le dirigeant italien dans un communiqué. Entendre résonner l'hymne italien dans tout Melbourne a été un moment chargé en émotion pour nous tous, et pour chaque fan de la Scuderia", a de son côté confié Sergio Marchionne, le patron de Ferrari.

"Cette victoire est la meilleur récompense possible pour l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour produire une voiture compétitive, poursuit-il. Une stratégie audacieuse nous a permis de prendre les devants en course et ce n'est que mérité." "Mes félicitations à Sebastian et Kimi, tous deux ont livré une très belle course, ajoute-t-il. Bien sûr, la saison est encore longue. Il faut donc célébrer cette victoire tout en gardant à l'esprit le travail restant à accomplir. Mais c'est un premier pas dans la bonne direction", conclut-il.

