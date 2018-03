Alain Prost : "On doit encore travailler la performance"

Voilà une belle entame de saison pour Renault. Les six monoplaces à moteur Renault se sont en effet toutes classées dans le top 10 dimanche en Australie. Dans le clan français, on faisait preuve de satisfaction tout en étant parfaitement conscient de l'écart à combler sur la concurrence en termes de performances. "Placer nos deux voitures d'usine dans le top 10 en qualification était déjà l'un de nos objectifs, précise Alain Prost, conseiller spécial du Renault Sport F1 Team. Voir les six moteurs Renault finir dans les points est évidemment plaisant, même s'il faut convenir que l'on souffre encore d'un petit déficit de performance."

" On a du travail "

"Sur ce circuit où les dépassements sont quasiment impossibles, et le règlement devrait se pencher sur cette problématique, on a perdu des positions en raison de la neutralisation, souligne le Professeur. Sans quoi Nico Hülkenberg pouvait revendiquer la cinquième place", poursuit-il. "Nous avons cependant du travail à faire en développement, concède-t-il enfin, notamment s'agissant de la consommation d'huile qu'il faut amener à la limite permise comme le font Mercedes et Ferrari. Partir d'une base solide doit nous permettre de progresser sur ce front."

