La Scuderia ne manquera pas à l'appel. Ce qui devrait permettre au Grand Prix d'Australie, première manche de la saison de Formule 1, de se dérouler dans des conditions a priori normales. Basée à Maranello, l'écurie a fait savoir, via un communiqué, que les départs de ses membres pour Melbourne s'effectueront comme prévu, sauf "réception de communications contraires" des autorités. La province de Modène fait pourtant partie des zones placées en quarantaine par le gouvernement italien.

"Pour Ferrari, le respect des réglementations gouvernementales est la principale garantie pour assurer la sécurité de ses employés et de leurs familles. C'est notre priorité et chaque décision sera prise en respectant ce principe", a également rappelé le constructeur. En Italie, plus de 15 millions de personnes ont été confinées pour tenter de limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus. Seuls les déplacements liés à des "impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé", sont autorisés.

Mattia Binotto, le patron de l'écurie FerrariGetty Images

Par ailleurs, Ferrari a précisé qu'une "partie de l'équipe et des équipements sont déjà arrivés à Melbourne, et que les départs des autres membres de l'équipe se dérouleront comme prévu". Directeur sportif de Liberty Media, propriétaire de la F1, Ross Brawn avait confié à Reuters qu'il "ne pourrait y avoir de course si une écurie ne pouvait se rendre dans un pays", "car cela serait injuste". A priori, l'ensemble du plateau sera au rendez-vous de la manche inaugurale, prévue du 13 au 15 mars prochain.