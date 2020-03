L'écurie McLaren ne disputera pas le Grand Prix d'Australie dimanche. L'écurie de Lando Norris et Carlos Sainz a annoncé qu'un membre de son équipe a été testé positif au coronavirus. "Cette décision a été prise pour le bien-être non seulement des employés de McLaren F1 et ses partenaires mais aussi pour celui de ses rivaux, des fans de la F1 et de l'ensemble de ses participants", a indiqué McLaren dans un communiqué.

Hamilton s'était dit "choqué"

Mercredi, Lewis Hamilton avait expliqué ne pas comprendre le maintien du Grand Prix de Melbourne. "Je suis très, très surpris que nous soyons ici (...) Je vois les gens vaquer à leurs occupations comme si tout était normal mais cela ne l'est pas. Je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas état de mon opinion", a lâché le pilote Mercedes, "choqué" de ne pas voir la course reportée.

Depuis plusieurs jours, le monde du sport est frappé de plein fouet par la pandémie du coronavirus. La NBA a notamment été suspendue dans la nuit de mercredi à dimanche.