On reprend les mêmes et on recommence, dans le désordre. Vendredi à Melbourne, à l'occasion des premiers essais du Grand Prix d'Australie, la troisième manche du championnat du monde de Formule 1 2022, les numéros 2 de Ferrari et Red Bull se sont montrés à leur avantage par rapport à leurs coéquipiers qui les avaient dominés lors des deux premiers Grand Prix, à Bahreïn et en Arabie saoudite.

Sur le circuit du parc Albert, qui retrouve la Formule 1 après les impasses de 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, Carlos Sainz a terminé la session en haut de la feuille avec un temps de 1'19"806 soit un tour 0"571 plus vite que son voisin de stand monégasque, Charles Leclerc, qui a visité un bac à graviers. Même constat chez les bleus marines : Sergio Pérez a brûlé la politesse à Max Verstappen, en signant le troisième temps à 0"593, soit 0"227 plus vite que le champion du monde en titre.

Ce ne fut pourtant simple ni pour l'Espagnol ni pour le Mexicain : la F1 75 du premier a encore été affectée par un marsouinage massif et la RB18 du second a perdu une pièce à l'arrière droit, ce qui a provoqué l'une des deux courtes neutralisation de la piste.

Derrière ce quatuor solidement rivés dans le top 4 depuis le coup d'envoi de la saison, McLaren a poursuivi son rétablissement en réussissant le cinquième temps grâce à Lando Norris, pourtant son nouvelle pièce. Premier pilote à plus d'une seconde, le pilote de l'équipe de Woking a battu Esteban Ocon (Alpine) d'un peu plus de 0"1. Entre les Oranges et les Bleus - les A522 sont de retour dans leurs livrée traditionnelle - le match est bien lancé car Daniel Ricciardo, huitième à 1"221, est suivi de Fernando Alonso, à 1"423, qui a essuyé un tête-à-queue.

Entre l'Australien et l'Espagnol, qui a clamé vendredi son envie d'être là encore "deux ou trois ans", Lewis Hamilton se retrouve donc coincé au septième rang, toujours en proie à un manque de compétitivité flagrant de sa W13, sur laquelle Mercedes n'a déclaré aucune nouveauté à la FIA, un fait étrange étant donné l'urgence de faire évoluer la machine ralentie par un sévère marsouinage.

On s'en est aperçu lors des deux premières manches de la saison : Alfa Romeo est dans le match des outsiders et Valtteri Bottas l'a encore prouvé en signant le dixième chrono, en pneus "tendre" comme tous ses collègues.

George Russell (Mercedes) en retrait en seconde partie de tableau, Sebastian Vettel (Aston Martin) a débuté sa saison vendredi après ses forfaits de Sakhir et Djeddah, en apparaissait au treizième rang, juste devant Pierre Gasly (AlphaTauri). Tout ne s'est cependant pas déroulé idéalement pour lui puisqu'il a saisi un extincteur pour éteindre un début d'incendie sur son AMR22.

Secoué par un gros crash et forfait pour la course saoudienne il y a deux semaines, Mick Schumacher a retrouvé les commandes de sa Haas pour le 20e et dernier temps, à deux crans de son coéquipier Kevin Magnussen, malade.

