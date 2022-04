Il fallait avoir des nerfs solides pour aller chercher cette pole position. A l'issue d'une séance retardée de plus d'une demi-heure, à cause du crash entre les Canadiens Lance Stroll (Aston Martin) et Nicholas Latifi (Williams) en Q1 et l'accident de Fernando Alonso (Alpine) en Q3, samedi sur le circuit de Melbourne, Charles Leclerc (Ferrari) a finalement battu Max Verstappen (Red Bull) pour le privilège de s'élancer en tête du Grand Prix d'Australie, dimanche.

A l'issue d'un tour époustouflant en 1'17"868, le Monégasque a repoussé le Néerlandais à 0"286 pour signer sa onzième pole position en carrière, sa deuxième de la saison après celle obtenue en ouverture de la saison, à Sakhir. Auteur du meilleur tour en essais libres 2 vendredi, du deuxième temps lors du dernier entraînement derrière l'étonnant Lando Norris (McLaren), le n°1 mondial a roulé à 0"301 de Verstappen en Q1 puis à 0"266 de l'autre RB18 de Pérez en Q2 pour réussir un tour parfait dans le money time.

"J'ai réussi à tout mettre bout à bout en Q3", a expliqué le natif de Monte-Carlo, en guise d'explication à son regain de forme. A côté de lui, le champion du monde en titre est apparu extrêmement déçu, avouant : "Je ne me suis pas senti bien de tout le week-end dans cette voiture".

Norris à l'affût

La lutte entre ces deux-là a failli être arbitrée par Carlos Sainz qui, il ne faut pas l'oublier, pointe à la deuxième place du championnat du monde. Mais, un peu trop comme souvent, il s'est loupé au moment où ça comptait le plus. Sans tour en "banque" avant son ultime charge, car il avait levé le pied juste après l'accident d'Alonso, l'Espagnol a manqué son dernier secteur et a échoué au neuvième rang. Ce dont a profité Sergio Pérez (Red Bull) pour s'installer en deuxième ligne avec le troisième chrono, à 0"372.

Les Ferrari et Red Bull seules capables de jouer dans la cour des grands, Lando Norris a prouvé que McLaren avait enfin trouvé quelque chose pour débloquer le potentiel de sa MCL36 en Australie. L'Anglais a accompli un tour valant la quatrième place sur la grille, à 0"835 ; et il faudra voir quelle suite les commissaires de la FIA donneront à l'infraction commise par le Mexicain de Red Bull, qui n'a pas ralenti sous drapeau jaune lors de l'accident entre Stroll et Latifi.

