Daniel Ricciardo : "Je devrais me reconvertir dans les arts martiaux"

Alors qu'il pouvait encore revendiquer une place sur le podium du Grand Prix d'Autriche, Daniel Ricciardo a dû ranger sa Red Bull en bord de piste suite à un bris d'échappement. Honey Badger perd de surcroît des points précieux au championnat et ruminait comme rarement dans le carré des interviews après la course. "Je sais pourquoi j’ai choisi de faire de la course automobile quand j’étais gamin, a confié Ricciardo sur Sky Sports. Cette discipline est parfois ingrate et il y a des choses qui échappent à notre contrôle. C’est comme ça. En attendant, je suis très déçu et frustré de ma journée. Mais j'espère que la chance finira par me sourire..."

" Je pourrais donc totalement changer d'univers et me reconvertir dans un autre sport "

"Je ne comprends pourquoi j'ai eu autant de mal avec mon train de pneus tendres, a-t-il reconnu. Räikkönen a signé le meilleur temps de la course dans le dernier tour alors qu'il avait ravitaillé en même temps que moi. Et moi, j'ai dû les changer à 30 tours de l'arrivée. Je ne sais pas s'ils se sont dégradés en roulant sur des débris." "Il n'est peut-être pas trop tard pour que je débute ma carrière en MMA (arts martiaux mixtes). Je ne suis toujours pas lié contractuellement à une équipe pour les prochaines saisons. Je pourrais donc totalement changer d'univers et me reconvertir dans un autre sport", explique t-il. "Dana White (président de l'Ultimate Fighting Championship) devrait me contacter. Faire un sport de combat me permettrait ainsi de calmer mes nerfs..."

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.