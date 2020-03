Les fans de F1 vont (encore) devoir patienter. Après une première cascade de courses reportées en raison de la pandémie de Covid-19, une nouvelle est venue s'y ajouter ce lundi : il s'agit du Grand Prix d'Azerbaïdjan, prévu à Bakou le 7 juin prochain. "Le report a été décidé après de longues discussions avec la Formule 1 ainsi qu'avec la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise", peut-on lire dans le communiqué.

Rendez-vous au Canada ?

C'est donc le 8e Grand Prix du championnat du monde de F1 à être reporté ou annulé et la saison ne devrait désormais commencer au plus tôt que le 14 juin avec le Grand Prix du Canada à Montréal. "C'est une conséquence directe de la pandémie mondiale du Covid-19 et la décision se base entièrement sur les conseils d'experts qui nous ont été fournis par les autorités compétentes", soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Au vu de la refonte du calendrier qui s'annonce, la FIA a décidé, la semaine passée, d'avancer la pause estivale, initialement prévue entre juillet et août, à mars-avril. L'idée est donc, probablement, de programmer un maximum de Grands Prix l'été prochain. Pour rappel, celui de Monaco a d'ores et déjà été annulé.