Lewis Hamilton (Mercedes) peut pousser un ouf de soulagement : il s'élancera bien du septième rang à Bakou, dimanche. Pénalisé par les rebonds incessants de sa W13, dont le train arrière ne lui apporte pas satisfaction, le septuple champion du monde était également sous le coup d'une enquête et d'une possible rétrogradation sur la grille. La raison ? Le Britannique a roulé excessivement lentement en fin de Q2, samedi après-midi. A quelques hectomètres de la longue ligne droite de 2 220 mètres, il était à la recherche d'un pilote pouvant lui offrir une aspiration bienvenue pour l'un de ses derniers runs.

C'est en tout cas l'explication qu'il a fournie à l'issue de la séance: "Nous sommes parmi les plus lents en ligne droite. J'avais besoin d'une aspiration pour compenser ce manque de vitesse de pointe. J'étais cependant dans mon delta. J'ai ralenti et me suis mis hors trajectoire pour laisser passer les autres voitures. Mais aucune n'a voulu me dépasser !"

Des propos francs qui, apparemment, ont convaincu les commissaires. Ces derniers ont choisi de l'innocenter et de passer l'éponge, deux heures après la fin des qualifications : "Bien que la voiture 44 ait été lente, les commissaires notent que le temps delta a été respecté, que le pilote s'est rangé sur la gauche et a quitté la trajectoire de course, que ceci s'est produit sur une ligne droite où la visibilité n'était pas un problème et où il n'y avait aucun danger potentiel à aucun moment pour un autre pilote." Convoqué pour la même raison, Lando Norris (McLaren) a bénéficié de la même décision.

