Ne cherchez plus : le patron du tour rapide, c’est Charles Leclerc (Ferrari). A Bakou, samedi après-midi, le Monégasque a signé la quinzième pole position de sa carrière, la sixième de la saison après huit manches et la quatrième d’affilée. Avec un temps de 1'41"359, il a relégué Sergio Pérez (Red Bull), son plus féroce adversaire en Azerbaïdjan, à 0”282. Max Verstappen (Red Bull) n’a rien pu faire, mais il a limité les dégâts en chipant la troisième place à Carlos Sainz (Ferrari). Belle qualification de Pierre Gasly (AlphaTauri), qui s’élancera depuis le sixième rang, dimanche.

Les entraînements avaient donné la tendance, elle s’est confirmée en qualification. Charles Leclerc et Sergio Pérez sont au-dessus de la mêlée en Azerbaïdjan et ne laissent que des miettes à leurs coéquipiers. Dominé par le Mexicain lors des essais, le Monégasque a sorti un dernier tour magistral pour subtiliser la pole. C’est depuis la position de tête qu’il s’envolera, dimanche à 13 heures. Déjà le plus rapide en 2021, il est devenu le premier pilote à s’imposer deux fois en qualification sur le circuit urbain de Bakou. Pérez s’est incliné pour plus de deux dixièmes dans les derniers temps de la séance, malgré une agressivité qui lui a fait embrasser le mur, et partagera la première ligne avec Leclerc.

Mercedes remonte, Gasly signe un petit exploit

Attention, toutefois, à l'excès de confiance du côté de Ferrari. Déjà parce que le Monégasque, équipé d'un nouvel aileron arrière, a du mal à convertir ses positions de tête en victoire et n'a plus gagné depuis Melbourne, le 10 avril. De plus, les Red Bull se sont intercalées entre les deux pilotes de l'écurie italienne, Carlos Sainz ratant son ultime run et tombant à la quatrième place, derrière Max Verstappen (Red Bull). Vendredi, le Néerlandais avait envisagé ce scénario devant la presse, admettant que l'équipe de Milton Keynes redoutait plus Ferrari en qualification qu'en course, où les longs relais seraient "plus équilibrés".

Fragilisés par les rebonds incessants de leur Mercedes, George Russell et Lewis Hamilton se sont respectivement qualifiés cinquième et septième. Le septuple champion du monde est toutefois sous le coup d'une enquête pour avoir roulé trop lentement en fin de Q2 et sa position demeure, pour l'instant, provisoire. C'est Pierre Gasly qui a réussi l'exploit de se faufiler entre les monoplaces allemandes. Les AlphaTauri fonctionnent bien en Azerbaïdjan, même si le Français, déçu à Monaco malgré des performances remarquées, préférait ne pas tomber dans l'euphorie après des essais concluants.

Tsunoda et Vettel, les bonnes surprises

Son compatriote Esteban Ocon n'a, lui, pas passé le cut de la Q2, échouant à la 13e place, derrière les McLaren, pourtant fringantes lors des derniers Libres. On attendait Alpine, dont la vitesse de pointe a impressionné les observateurs à Bakou depuis le début du week-end. Mais Fernando Alonso, accusé par Alex Albon d'avoir volontairement tiré tout droit en fin de Q2 pour assurer son passage, n'a pu faire mieux que P10.

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Sebastian Vettel (Aston Martin) complètent la première partie de la grille. Dans cette séance marquée par l'accident de Lance Stroll (Aston Martin) - au bon souvenir de 2021 -, il faut noter le raté des Alfa Romeo, Guanyu Zhou et Valtteri Bottas se cantonnant aux 14 et 15e rangs.

