Formule 1

"La responsabilité de Russell est plus grande mais les conséquences seront plus lourdes pour Bottas"

FORMULE 1 - Après l'accident qui a impliqué Valtteri Bottas (Mercedes) et George Russell au Grand Prix d'Emilie-Romagne, Toto Wolff s'est montré plus sévère envers le Britannique. Le jeune pilote a peut-être une part de responsabilité plus grande dans cet incident, comme il l'a lui-même admis sur les réseaux sociaux. Mais à terme, les conséquences pourraient être plus lourdes pour Bottas.

00:02:02, il y a 2 heures