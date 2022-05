Le public du circuit de Montmelo va peut-être vivre la séance de qualification la plus passionnante de la saison. Avec trois écuries capables de signer la pole position. Samedi en Catalogne, Charles Leclerc (Ferrari) a encore dominé le peloton, en bouclant un tour en 1'19"772 à la 37e des 60 minutes de tests, mais l'avance qu'il avait vendredi sur Max Verstappen (Red Bull) a fondu comme neige puisqu'il n'a gardé que 0"072 de marge sur le champion du monde néerlandais lors des essais libres 3.

Cependant, ils ne seront pas seuls à viser la sixième pole position de la saison 2022, à partir de 16h, car les Mercedes désormais sont bel et bienen mesure de se battre aux-avants postes. On attendait ce moment depuis le début du championnat du monde, pour la beauté du sport tout simplement, et le techniciens de l'écurie allemande sont effectivement parvenus à débarrasser la W13 de son infernal marsouinage dans les lignes droites. Oublié la fausse joie de Miami : au Nord de Barcelone, George Russell, troisième, a approché le chrono du Monégasque de 0"148, et son coéquipier Lewis Hamilton, quatrième, a tourné à 0"230 de la F1 75 n°16.

Casse moteur pour Gasly

Ces quatre pilotes seulement disputeront a priori la position de pointe du Grand Prix d'Espagne car Carlos Sainz (Ferrari) et Sergio Pérez (Red Bull), respectivement troisième à 0"357 et quatrième à 0"488, ne sont manifestement pas en mesure de jouer dans la même cour qu'eux. Et si le Mexicain a l'excuse d'avoir pris du retard dans sa préparation car il a laissé son volant à Juri Vips lors des essais libres 1, l'Espagnol, sous la pression d'obtenir un résultat à domicile, n'a juste pas trouvé l'équilibre de sa "rossa".

Rapides, Max Verstappen et Lewis Hamilton ne sont pas pour autant sortis satisfait de cette dernière heure de roulage. "La voiture ne tourne pas à basse vitesse. Le virage n°5 est terrible, tout comme la dernière chicane", a rapporté le Néerlandais a mi-session. "Les secteurs que vous m'avez donnés, ce sont ceux du meilleur tour ?", s'est renseigné à un moment le Britannique. -"Ce sont ceux de George", lui a répondu son ingénieur de course, Peter Bonington. "Je veux toujours connaître les meilleurs chronos", lui a rétorqué le septuple champion du monde. Qui n'a pas apprécié de se faire battre une fois de plus par son jeune coéquipier.

Mais au moins ont-ils pu rouler, au contraire de Pierre Gasly. Le Français d'AlphaTauri a fait un tour de reconnaissance puis il est rentré en catastrophe. Moteur en feu et à changer.

