Formule 1

Fils de, "ridicule et arrogant" : Pourquoi Nikita Mazepin (Haas) est-il déjà détesté ?

Dans ce nouveau numéro des Fous du Volant, Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud s’intéressent au cas Nikita Mazepin, le nouveau bad boy de la F1. À la ramasse pour ses débuts au GP de Barheïn, ‘Mazespin’, son surnom après ces (déjà) très nombreux têtes-à-queue, est loin de faire l’unanimité sur la piste et en dehors, et ne doit son baquet qu’à la fortune de son millardaire de père.

00:10:10, il y a 15 heures