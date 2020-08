On n'attendait pas autre chose, ou presque. Pour ce qui est des Mercedes, leurs première et deuxième places à l'issue des premiers essais du Grand Prix de Belgique, vendredi sur le circuit de Spa-Francorchamps, est convenu, tant la domination des Flèches d'argent est manifeste cette saison. A un détail près, qui peu au moins nous promettre du suspense : c'est Valtteri Bottas qui s'est octroyé le meilleur tour, le jour de ses 31 ans. En 1'44"493, le Finlandais a tourné 0"069 plus vite que son coéquipier sextuple champion du monde, Lewis Hamilton.