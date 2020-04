GRAND PRIX DE FRANCE - Pourquoi la manche prévue le 28 juin a-t-elle été annulée ? Le huis-clos était possible ? Est-ce une première ? Quel est le budget d'une telle épreuve ? Nos réponses.

L'annulation était-elle inéluctable ?

Oui. Dès le début de l'épidémie, Eric Boullier, le directeur général du Grand Prix de France, avait placé le risque sanitaire zéro pour toutes les personnes présentes lors de l'épreuve comme condition indispensable à la tenue de l'événement. Demander un report n'aurait rien changé, compte tenu de toutes les questions qui se posent aujourd'hui autour de la gravité du fléau et de son évolution.

Le Grand Prix de France annulé, est-ce une première ?

Non, malheureusement. Le Grand Prix de France a été annulé en 1955 suite à la tragédie des 24 Heures du Mans, qui avait coûté la vie à 85 personnes.

Le huis clos a-t-il été envisagé ?

Non. Même en l'absence de public, l'enjeu de santé publique restait entier vis-à-vis des personnes présentes dans le paddock et autour du circuit (accueil, commissaires, etc...).

Combien y a-t-il de personnes sur un circuit hors public ?

Environ 2 000 a minima. Chacune des 10 équipes du Championnat du monde est composée d'une centaine de membres sans compter ses invités, ses partenaires, l'entourage des pilotes. On atteint ce chiffre de 2 000 rien qu'en s'arrêtant au personnel chargé de la production TV. Il faut aussi prendre en compte les personnes de l'organisation, la FIA et les compétiteurs des autres catégories.

Cette décision remet-elle en question l'édition 2021 ?

Absolument pas. Le Grand Prix de France, revenu au calendrier en 2018, a un contrat de cinq ans. Et avant la crise du Covid-19, le GIP (Groupement d'intérêt public) travaillait à pérenniser l'épreuve pour cinq années de plus.

Le circuit du Castellet avant le Grand Prix de France 2018 Crédits Getty Images

Le Grand Prix de France peut-il craindre pour ses finances ?

Non. L'organisation avait souscrit une assurance pour couvrir toute annulation pour cas de force majeure. C'est ce qui lui permet aujourd'hui d'assurer les détenteurs de billets d'un remboursement intégral des sommes engagées.

Quel est le budget de l'événement ?

Environ 32 millions d'euros, divisés ainsi : 21 millions au titre du "prix du plateau" (la somme versée à Formula One Group, ensuite redistribuée aux équipes) et le reste liés aux frais de mise en place du circuit (tribunes, etc) et de fonctionnement. Les recettes viennent pour 14 millions de subventions de la région, 12 millions de la billetterie, et le reste des partenaires et sponsors.

A combien la région estime-t-elle les retombées d'un Grand Prix ?

65 millions. En grande partie du tourisme (hôtellerie, restauration, etc…).

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix de France 2019 Crédits Getty Images

