Il y a trois semaines, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont testé les Pirelli montés sur des jantes de 22 pouces de 2022 au Castellet, mais cela ne leur sera d'aucun secours ce week-end au Grand Prix de France. Ils avaient repris leurs repères sur la piste varoise mais les caractéristiques de leurs SF21 devraient leur être moins favorables que lors des deux dernières courses.

"J'espère me tromper mais je pense que nous aurons du mal à nous battre pour la pole position de la même manière qu'à Monaco et à Bakou, a prévenu le Monégasque. Notre voiture manque un peu de performance dans les virages à moyenne vitesse et il y en a plein sur cette piste. Ça va être un test intéressant pour nous, ça va nous donner une idée de la qualité du travail fait à Maranello pour optimiser le potentiel de SF21."

Néanmoins, l'actuel n°5 mondial est impatient de courir au Castellet. Et pas seulement parce qu'il avait terminé dixième en 2018 pour sa première en Formule 1 avec Sauber, et troisième en 2019 avec Ferrari. "C'est très près de Monte Carlo, c'est un peu une course à domicile pour moi car il est à moins de deux heures de chez moi", a-t-il rappelé.

Boullier : "S'il n'y a plus de chicane, il n'y a plus d'intérêt pour les spectateurs"

Retour à la réalité

Pour ce qui est de Carlos Sainz, l'enthousiasme est moindre. "Cette piste ne fait pas partie de mes préférées, mais je me suis toujours senti à l'aise ici, a expliqué l'Espagnol, deuxième du Grand Prix de Monaco mais auteur d'un Grand Prix d'Azerbaïdjan décevant à cause d'un tout droit. En fait, c'est grâce à mes deux victoires en 2014 que j'ai eu la chance de faire mes débuts en Formule 1."

"Après deux courses en ville, nous revenons sur un tracé traditionnel et je pense que nous allons retrouver la même hiérarchie qu'au Portugal et en Espagne, a-t-il poursuivi. Une fois encore, notre but est de mener le groupe derrière les deux équipes leaders du classement du championnat du monde des constructeurs."

A Portimao et à Montmelo, Charles Leclerc avait obtenu les meilleurs résultats avec des sixième et quatrième places.

