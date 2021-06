Grand Prix de France

Pierre Gasly restait sur un top 10 en 2018 avec Toro Rosso, une onzième place cauchemardesque en 2019 avec Red Bull et la frustration d'un meeting annulé en 2020 pour cause de crise sanitaire. Mais ce week-end, le Normand a eu le sentiment de pouvoir tout donner au volant d'une AlphaTauri qui l'autorise à jouer dans le peloton de chasse des McLaren et autres Ferrari cette saison. Sixième sur la grille de départ et à la fin du premier tour, le Rouennais a vite déchanté. "L'équilibre est un désastre", a-t-il signalé dès le troisième passage.

Avec la Ferrari de Charles Leclerc dans les rétroviseurs et les McLaren de Daniel Ricciardo et Lando Norris non loin derrière, il a finalement perdu la bataille de la stratégie. Au 18e tour, il est ressorti de son arrêt au stand derrière le Monégasque et l'Australien.

Auteur d'une défense dénoncée par Lando Norris, il a fini par céder face au pilote de Woking au 29e tour, mais il a regagné deux positions au détriment de Ferrari en détresse pneumatique, sur Charles Leclerc au 30e tour et Carlos Sainz au 37e.

Ocon en difficulté

"On est 7e et la 4e meilleure voiture derrière les deux McLaren, les deux Mercedes et les deux Red Bull, a-t-il fait remarquer. On peut en être satisfaits. Bien sûr, il y a toujours des choses qu'on aurait pu faire différemment, notamment autour de notre arrêt au stand. Il y a des choses à revoir mais on ne peut pas s'en plaindre. On a eu pas de mal de belles batailles, donc une course solide."

Au classement du Championnat du monde, le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 est 8e avec 37 points, soit cinq de moins que Carlos Sainz.

Dans le camp tricolore, on espérait aussi une belle prestation d'Esteban Ocon (Alpine). A tout le moins un top 10, vue la densité du milieu de peloton et l'absence d'abandon dimanche, une première depuis le Grand Prix d'Autriche 2019. Malheureusement, le natif d'Evreux a subi continuellement. Parti 11e, il a conclu sa course au 14e rang.

"Le départ s'est bien passé, nous avons gagné quelques positions au début, puis c'est devenu très difficile car nos pneus, les 'dur' comme les 'medium', se dégradaient très facilement, a-t-il rapporté. Clairement, il nous manquait quelque chose : nous n'étions pas où nous devrions être en termes de rythme. (...) Il y a des choses à revoir pour faire mieux."

Alonso dans une bonne passe

Finalement, c'est un Fernando Alonso en forme ascendante qui a sauvé les apparences pour Alpine. "Un week-end solide, un bon dimanche et de bons points (2) pour l'équipe, a estimé le champion du monde 2005 et 2006. Partir 9e et terminer 8e, c'est une course bien exécutée. On termine devant les Ferrari et les Aston Martin, c'est bien en termes de points et de résultat."

Et de confirmer cette impression de retour en arrière, à ses années McLaren d'avant son break (2019 et 2020). "Je m'améliore course après course et j'en suis satisfait", a-t-il souligné à juste titre.

Comme à Bakou, où il avait terminé sixième, il a mené la charge pour l'écurie française, et il sait que l'on compte sur lui pour la suite et qu'il y a mieux à faire que la septième place qu'occuper son équipe au championnat (29 points), à bonne distance d'AlphaTauri (45) et Aston Martin (40).

"McLaren et Ferrari sont plus forts depuis le début de la saison, donc je ne pense pas qu'on soit dans cette position, mais on ne sait jamais, a-t-il dit. Au Portugal et ici, on était plus rapides que Ferrari en course, donc certains circuits donnent de l'espoir, mais ça va être un défi. En ce moment, on est derrière Aston Martin et AlphaTauri, qui sont aussi très forts, donc ça va être intéressant. On va essayer de marquer des points chaque week-end et d'être plus réguliers, car on a eu pas mal de hauts et de bas."

"C'était une course dominée par la gestion des pneus et le grainage, mais les choses ont été très différentes entre nos deux voitures, a détaillé Marcin Budkowski, le directeur exécutif. Nous avons essayé une stratégie inversée avec Esteban, et il a subi beaucoup de grainage dans son premier relais. Sa course était déjà compromise au moment de son arrêt. Fernando a pris un bon départ et il s'est battu dans le top 10 pendant toute la course. Il a également eu du fil à retordre, mais il a bien géré les 'dur' dans son deuxième relais et il a pu mettre Gasly et Ricciardo sous pression dans la lutte pour la sixième place. C'est agréable de retrouver nos rivaux en piste après deux rendez-vous difficiles, même si nous pensons que nous aurions pu inscrire plus de points ce week-end."

