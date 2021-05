Saison 2021

Le Grand Prix de Turquie de Formule 1, prévu le 13 juin, a été annulé en raison de la situation sanitaire dans ce pays, et remplacé dans ce calendrier par une deuxième course en Autriche, le 27. Ce Grand Prix de Styrie se tiendra une semaine avant le Grand Prix d'Autriche la semaine suivante sur le même circuit de Spielberg. En raison de ces changements, le Grand Prix de France du Castellet est avancé d'une semaine et se courra le 20 juin.

