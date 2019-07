Haas juge que Grosjean et Magnussen "ont un problème" et menace de "prendre ses responsabilités"

Comme si Haas n'en avait pas assez de ses problèmes de sponsor principal qui l'a lâché (Rich Energy lui doit 7,5 millions de dollars pour 2019 et 44 millions de dollars pour 2020 et 2021), Romain Grosjean et Kevin Magnussen sont entrés en contact au virage n°5 du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche. Avec des conséquences pour le moins fâcheuses : l'abandon du Français au 8e tour et celui du Danois deux tours plus tard.

Romain Grosjean et Kevin Magnussen avaient déjà eu une explication musclée lors du Grand Prix d'Espagne, que le directeur d'équipe Gunther Steiner avait eu bien du mal à arbitrer. La rechute a donc été terrible. "Après Barcelone, ils avaient des instructions claires sur ce qu'il ne fallait pas faire", a rappelé l'Italien au journal danois BT.

"C'est inacceptable", a-t-il poursuivi, confiant avoir eu "du mal à en croire ses propres yeux". "Le team est dans une situation difficile, tout le monde tente tout pour résoudre les problèmes, et ici nous avions enfin la possibilité de bien faire."

Grosjean et Magnussen auraient dû apporter une pelle

Romain Grosjean avait la version de la Haas du premier Grand Prix de la saison, à Melbourne, et Kevin Magnussen pilotait la dernière évolution. Les deux pilotes étaient chargés de collecter un maximum de data pour opérer une comparaison afin d'aider les techniciens à déterminer dans quelle direction avancer.

"La meilleure chose qu'il aurait pu apporter pour leur bataille est une pelle, pour creuser encore plus le trou dans lequel nous sommes", a repris Gunther Steiner, qui a précisé avoir réuni ses pilotes après l'arrivée pour leur exprimer à quel point il avait failli. "Je n'ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour le faire", a-t-il précisé, avouant qu'il lui faudra "plusieurs jours pour entendre les explications" de Grosjean et Magnussen "ou pas".

"Ils ont tous les deux un problème", a-t-il estimé , avant d'ajouter : "Je vais devais déterminer ce qui va arriver. A un moment, il faut prendre ses responsabilités."