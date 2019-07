Lewis Hamilton avait stupéfié son monde en signant le meilleur tour dans le 52e et dernier passage du Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche dernier. Le pilote Mercedes menait 24 secondes devant son coéquipier Valtteri Bottas. Il avait pris des risques pour le point de bonus mais surtout mystifié le Finlandais. En pneus "dur" usés, il avait roulé plus vite que son collègue qui venait de passer des "tendre" pour battre le meilleur chrono.

Lewis Hamilton, six fois vainqueur à Silverstone, avait qualifié son tour ultime de "plus beau dernier tour de sa carrière". Et Toto Wolff avait avoué son incrédulité et celle de tous les techniciens du team. "Nous ne sommes toujours pas sûrs de la façon dont il à réussir à le faire", le directeur exécutif de Mercedes Motorsport.

Trois jours après cette performance, James Wowles, le stratégiste de Mercedes n'avait pas plus de réponse.

Des pneus à la corde

"Nous n'avons véritablement pas d'idée du tout sur la façon dont Lewis a fait le meilleur tour de la course avec des pneus 'dur' vieux de 32 tours, a expliqué l'ingénieur. Les pneus les plus durs mis à disposition (par Pirelli) étaient usés jusqu'à à la corde et il a quand même fait le tour fantastique à la fin. Bien joué de sa part."

"Parce que ne nous attendions pas à ce qu'il fasse ce meilleur tour en course avec des pneus usés de 32 tours, nous avions planifié un arrêt supplémentaire pour lui vers la fin, a-t-il ajouté. C'était un pit stop gratuit : Valtteri était derrière et devait de toute façon s'arrêter car il n'avait roulé qu'en 'medium' jusque-là et devait donc, pour respecter les obligations de la course, chausser un autre mélange. Il était très à l'aise quant au comportement de ses pneus et c'est pourquoi, au bout du compte, nous l'avons laissé en piste."