GRAND PRIX DE HONGRIE - La saison risque d'être longue pour les adversaires de Mercedes, et Lewis Hamilton. En effet, le Britannique est formel : il dispose de la voiture la plus facile à exploiter qu'il ait eue dans l'écurie.

Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les écuries concurrentes. La Mercedes W11 est la meilleure que la marque allemande n'ait jamais construite en Formule 1, a assuré Lewis Hamilton, jeudi. "Je ne pense pas avoir piloté une voiture aussi facile à faire fonctionner, a déclaré le sextuple champion du monde, à motorsport.com. "Comme les conditions sont toujours différentes, les virages sont toujours différents. Il y a des virages dans lesquels elle marche bien, et des virages dans lesquels ce n'est pas le cas. Et ça ne change jamais."

Une monoplace reste un compromis, mais le modèle 2020 semble particulièrement bien s'adapter aux différentes conditions rencontrées cette année, et configurations de tracés. Même avec pour seul recul des tests à Montmelo en février dernier, et deux week-ends de compétitions à Spielberg.

"Celle-ci est plus affinée"

"Il y a eu plusieurs voitures qui, par le passé - je crois que Toto [Wolff] disait que l'une d'entre elles était une 'diva', ce qui n'était pas le mot que j'utilisais particulièrement - mais, vous savez, c'était vraiment difficile la majorité du temps, a ajouté le Britannique. Celle-ci est plus affinée. Nous avons vraiment travaillé dur l'an passé, en étant vraiment clairs et concis pour détecter les problèmes de la voiture 2019 et ce que nous voulions faire progresser."

L'hiver dernier, il avait décrit la demande qu'il avait faite à son équipe en matière de design pour 2020 : "La voiture de 2019 était meilleure (que la 2018) et beaucoup des choses que j'avais demandées lors des réunions avec les ingénieurs avaient été mises sur celle de 2019, avait-il exposé à Auto Motor und Sport. Mais il reste des choses fondamentales sur la voiture qui ne sont pas encore parfaites. Prenez le pilotage sur les bosses. Quand je regarde les caméras embarquées de Vettel (Ferrari) passer sur les bosses, c'est plus doux. Avec moi, la voiture remue tellement que je vois à peine les virages."

Lewis Hamilton apprécie visiblement cette année que sa monoplace réponde encore mieux aux réglages. C'est toujours ce qu'un pilote souhaite en premier lieu. Mais Mercedes est allée au-delà en installant sur la W11 de fameuse direction à double axe (le DAS), qui permet de remettre les roues avant parfaitement dans l'axe pour gérer la montée des gommes en température.

