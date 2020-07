GRAND PRIX DE HONGRIE - Le dernier entraînement a été dominé par les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, samedi. Sergio Pérez (Racing Point), troisième, a devancé Charles Leclerc (Ferrari) et Lance Stroll (Racing Point).

La piste était sèche pour la dernière séance d'essais libres, samedi au Hungaroring, avant la qualification du Grand Prix de Hongrie, disputée à partir de 15h. Mercedes en a profité pour retrouver la première place avec Valtteri Bottas, chronométré en 1'15"437, soit 0"042 plus vite que Lewis Hamilton.

Les 20 pilotes ayant tous tourné en "tendre", on a pu en savoir plus sur les forces en présence dans la course à la troisième pole position de la saison. On commence à s'y habituer, l'écurie Racing Point a endossé le rôle d'outsider en postant Sergio Pérez au troisième rang, à 0"161, devant Charles Leclerc (Ferrari), à 0"344, ce qui confirme l'optimisme du Monégasque au soir de la première journée. Si la SF1000 continue de souffrir de milles maux, elle s'accommode de la quasi absence de lignes droites qui la pénalisent désormais, faute de puissance suffisante.

Verstappen en tête à queue, Ocon en retrait

Dans la droite ligne du troisième chrono de "Checo", Lance Stroll a fixé le cinquième temps, au nez et à la barbe de Max Verstappen (Red Bull). Le Néerlandais ne pensait pas échouer à 0"647, mais il a du faire face à bord de sa RB16 à un sous-virage chronique, qui s'est parfois transformé en survirage. Et même en tête-à-queue, dans le virage n°12.

La suite du Top 10 de ces essais est plus logique, avec dans l'ordre Lando Norris (McLaren), Sebastian Vettel (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Daniel Ricciardo (Renault). Les autres Français sont plus en retrait : Esteban Ocon (Renault) a plafonné à la treizième place, et Romain Grosjean (Haas) à la quinzième.

