L'écurie de Formule 1 Aston Martin demande la révision de la disqualification de son pilote allemand Sebastian Vettel, arrivé 2e du Grand Prix de Hongrie dimanche, a-t-elle annoncé dans un communiqué jeudi. Vettel a été disqualifié cinq heures après l'arrivée car il n'a pas été possible de retirer un litre de carburant dans son réservoir, comme le règlement le prévoit.

"Rien ne suggère que (sa) monoplace a bénéficié d'un avantage en termes de performance du fait de la prétendue violation de la réglementation ou que celle-ci a été délibérée", plaide Aston Martin. Surtout, l'écurie britannique ajoute que, selon ses données, il y avait 1,74 litre de carburant dans la monoplace après la course.

Des nouvelles preuves pertinentes

La découverte de ces "nouvelles preuves pertinentes concernant la sanction et qui n'étaient pas disponibles au moment de la prise de décision des commissaires de la Fédération internationale de l'automobile (FIA)" justifie cette révision, estime l'équipe de Vettel.

Cette disqualification a permis au Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et à l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) de se classer 2e et 3e de la course remportée par le Français Esteban Ocon (Alpine).

Ont également inscrit des points, compte tenu de la disqualification de Vettel, l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine), 4e, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), 5e, le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 6e, le Canadien Nicholas Latifi (Williams), 7e, le Britannique George Russell (Williams), 8e, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 9e et le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 10e.

