Lewis Hamilton avait un message à faire passer. Le Britannique a critiqué la loi anti-LGBT+ du gouvernement hongrois sur les réseaux sociaux. Le septuple champion du monde britannique a écrit jeudi dans un message sur Instagram "qu'avant le Grand Prix ce weekend, je veux faire part de mon soutien à tous ceux qui sont affectés par la loi gouvernementale anti-LGBT+".

"Il est inacceptable, lâche et dévoyé pour les personnes exerçant le pouvoir de proposer une telle loi", a poursuivi le pilote Mercedes, militant de longue date contre les discriminations. "Chacun mérite d'avoir la liberté de décider d'être soi-même, quels que soit ceux qu'ils aiment et comment ils choisissent de s'identifier". "Je presse le peuple hongrois de voter lors du référendum à venir pour protéger les droits de la communauté LBGT+ qui a besoin de notre soutien plus que jamais", ajoute Hamilton en concluant "l'amour triomphera toujours".

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé la tenue d'un référendum sur cette loi, combattue par la Commission européenne qui a déclenché une procédure d'infraction pour tenter de la faire annuler. Adoptée le 15 juin, la loi visait à l'origine à lutter contre la pédocriminalité mais interdit notamment l'évocation de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs.

Lewis Hamilton - Silverstone Crédit: Getty Images

