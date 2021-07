L’accident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen fera date dans leur rivalité. Mais en coulisses, il appartient désormais au passé. La Formule 1 a annoncé jeudi soir avoir débouté la requête en révision de Red Bull concernant la pénalité de dix secondes infligée à Lewis Hamilton, après l’accrochage survenu avec Max Verstappen au tout début du 2e tour du Grand Prix de Grande-Bretagne il y a dix jours. Cet accrochage avait conduit Verstappen dans le mur et à l’abandon. Hamilton s’était lui finalement imposé après une course-poursuite avec Charles Leclerc.

Furieux de cette manœuvre, Red Bull avait préparé un dossier et envoyé une requête officielle à la Fédération internationale de l’automobile (FIA) le vendredi 23 juillet dernier. Reçue favorablement par l’instance, var le code international de la FIA autorise une telle requête en cas d’apport de nouvelles preuves, cette dernière avait conduit les deux écuries à être réunies en visio-conférence depuis le circuit du Hungaroring, ce jeudi, à la veille du début du week-end du Grand Prix de Hongrie.

Visiblement, l’argumentaire donné par Red Bull n’a pas convaincu les commissaires de la Formule 1. Il n’a en tous pas reçu l’approbation officielle en tant "qu’élément nouveau significatif et pertinent". Le dossier présenté par Red Bull s’est construit sur quatre points fondamentaux : les données GPS des deux voitures d’Hamilton et Verstappen, les données GPS du dépassement d’Hamilton sur Leclerc en fin de course dans le même virage de Copse, des simulations de l’incident faites en simulateur, et une reconstitution réelle de la manœuvre effectuée notamment par Alexander Albon qui s’est mué en Lewis Hamilton pour le compte de son écurie. La F1 a précisé que Red Bull avait effectué une journée de tournage à Silverstone le 22 juillet.

