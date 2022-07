Les années se suivent mais ne se ressembleront pas, pour une fois. Vainqueur de l'épreuve à huit reprises - un record absolu -, encore troisième l'an dernier à cause d'un loupé monumental au départ et d'un épuisement dû à des suites de son Covid, Lewis Hamilton ne triomphera pas dimanche au Hungaroring, sauf improbable renversement de situation. Vendredi, le septuple champion du monde a vécu ce qu'il craignait : sa W13 n'est pas faite pour le tourniquet de la banlieue de Budapest. Et ce qu'il a constaté est pire que ce qu'il imaginait.

Au cours d'une journée pénible, l'Anglais de 37 ans a reculé du 7e rang lors de le première séance d'essais libres au 11e lors de la seconde, pendant que son jeune coéquipier, George Russell, glissait du 5e au 8e, échouant à respectivement 0"910 et 1"102 de la monoplace de référence, la Ferrari de Charles Leclerc. "Les changements de réglages avant les essais libres 2 ont rendu la W13 difficile à maîtriser, les deux pilotes souffrant d'une mauvaise adhérence et d'une instabilité générale", a résumé l'équipe octuple championne du monde en titre.

"Elle est un peu lâche et ne fait pas ce que nous voulons"

Lancée dans une course effrénée pour rattraper son retard sur Ferrari et Red Bull, l'équipe de Brackley a en fait mené des tests tous azimuts. "L'équipe a expérimenté un profil de Halo redessiné, une nouvelle cloison latérale d'aileron arrière et un nouveau volet arrière avec une cambrure accentuée", a-t-elle détaillée. Bref, c'était un peu trop et c'est parti dans tous les sens en piste, à l'image de la chaleur que s'est fait Lewis Hamilton au virage n°4, ou la difficulté de George Russell à faire tourner sa Flèche d'argent sans bloquer les roues dans le virage n°1."

"La voiture était une galère aujourd'hui, c'est fou comme ça change d'un circuit à l'autre, a avoué Lewis Hamilton. Nous allons avoir beaucoup de travail à faire sur les réglages pour essayer de la faire fonctionner. Pour le moment, elle est un peu lâche et ne fait pas ce que nous voulons. Pas grand-chose n'a changé depuis la semaine dernière, je suis toujours le même pilote ! Mais pour une raison quelconque sur cette piste, elle ne fonctionne pas aussi bien. Lors des moments où elle a fonctionné, nous étions à une seconde, ce qui est similaire à la semaine dernière."

Une Mercedes laboratoire pour 2023

Et le problème pour lui est que samedi ne va en rien le préparer à la course, qui sera disputée a priori sur le sec. En qualification, la piste mouillée rebattra peut-être les cartes à son avantage comme ce fut le cas au Grand Prix du Canada, qui lui avait permis d'arracher un quatrième temps en Q3 et un podium inespéré le dimanche. Mais il a pris du retard en vue de la course. "Je n'ai pas tellement eu l'opportunité de faire un relais à la fin, car j'ai subi des dégâts à mon plancher et j'ai perdu beaucoup d'appui. Ça va être un week-end difficile", a-t-il conclu.

"Ce n'est vraiment pas notre vendredi le plus calme de la saison. Ce fut un vendredi un peu étrange car nous pensons que le temps va être humide samedi pour la qualification et différent dimanche, a commenté George Russell. Nous avons essayé un certain nombre de choses et utilisé la session comme une séance d'essais, donc même si cela a été une journée difficile, elle a probablement été productive. Aujourd'hui, il s'agissait de tirer des leçons à long terme plutôt que de maximiser nos temps au tour, mais nous avons accusé plus de retard que prévu avec quelques problèmes ici et là."

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix d'Autriche 2022 Crédit: Getty Images

Moment assez inquiétant, on l'a entendu se plaindre à la radio de sous-virage. "Bon sang, mais que se passe-t-il dans le virage 1 ? Je ne peux pas le passer sans bloquer les roues !", a-t-il pesté.

Avant les essais, l'ex-pilote Williams avait expliqué que Mercedes était dans une vraie réflexion quant à savoir ce qu'il fallait conserver comme principe de design sur la voiture afin de s'assurer une marge de progression la saison prochaine. Car l'équipe ne se fait plus d'illusion : la W13 à "pontons zéro" est ratée, et souffre d'un manque de refroidissement par forte chaleur, comme ce fut le cas la semaine passée au Grand Prix de France et comme ça risque d'être le cas dimanche, même si le mercure devrait monter moins haut que vendredi.

Une qualification cruciale

"La première session a été correcte mais nous avons fait quelques changements pour la seconde, sur les deux voitures qui nous ont fait reculer, a reconnu Andrew Shovlin, l'ingénieur d'exploitation en chef. Ça va être facile à défaire pour samedi. Il semble que nous allons avoir de la pluie, donc nous espérons pouvoir rétablir la situation. Mais au lieu de découvrir ce qu'il ne fallait pas faire lors des essais libres 2, l'après-midi ne nous a pas été très utile. Pour ne rien arranger, Lewis a subi des dommages avec peu de carburant - ce que nous n'avons pu réparer avant la fin de la session - et la voiture était très difficile et très inconstante."

"Nous avons une nuit bien remplie dans le garage et le bureau d'études pour nous assurer de pouvoir récupérer le coup. Les qualifications sont plus importantes ici que sur la plupart des circuits. Nous savons que la voiture fonctionne bien quand elle est dans la bonne fenêtre, et c'est ce que nous allons essayer de faire", a conclu le responsable du programme de réglages.

