Grand Prix de Hongrie

Le passage de Nicholas Latifi sur la ligne a été salué par une clameur du public hongrois à la fermeture de la piste. Des sourires amusés sur les visages des mécaniciens dans le garage Williams, et même des yeux embués dans le regard du directeur d'équipe, Jost Capito. Nicholas Latifi a connu son heure de gloire samedi au Hungaroring en laissant à jamais son nom sur les tablettes d'une séance d'essais libres de Formule 1. Toujours mieux que rien pour ce sans-grade, un Graal en fait pour ce Canadien jusque-là tristement associé à l'accident du Grand Prix d'Abu Dhabi en 2021 qui avait déclenché une gestion catastrophique de la course de la part de la FIA, et sonné la glas des chances mondiales de Lewis Hamilton (Mercedes) au profit de Max Verstappen (Red Bull).

"Et tu es actuellement P1, en 1'41"4. Bel effort !", l'a félicité sur le coup Gaëtan Jego, son ingénieur français, à la radio. "Je me demandais si ça applaudissait pour moi", a répondu le natif de Toronto, tombé des nues. Mais pas autant que Charles Leclerc (Ferrari), qui venait de battre de 0"661 au bout d'un surf de 1'41"480, au milieu des flaques d'eau. A tel point que la réalisation de Formula 1 a mis un bip sonore à la place du commentaire du Monégasque, qui a cherché avec son ingénieur une explication rationnelle à ce coup de tonnerre, sans le trouver.

Un coup d'éclat déjà à Silverstone

Son coéquipier Alexander Albon venant de se caler à la deuxième place, entre Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull), sortis surtout pour réaliser un test de départ après la fin de la session, histoire de jauger le grip sur la grille en vue d'un possible départ sur piste mouillée, dimanche.

Le Monégasque venait de se poster en tête lorsque l'on a compris que quelque chose se passait quand le pilote de la FW44 n°6 a colorié en violet le 1er secteur du circuit, synonyme de meilleur partiel absolu. -0"838, une avance conséquente sur la Ferrari, une stupéfaction provisoire qui a augmenté dans le 2e secteur (-0"172) puis est devenue définitive dans la 3e portion malgré une baisse de rythme (+0"349). Mis sur la sellette il y a un mois pour son incapacité à marquer un point, Nicholas Latifi avait déclenché une salve d'applaudissements dans son garage en se hissant pour la première fois, en trois saisons de Grand Prix, en Q3 à Silverstone, le 2 juillet. On pensait qu'il s'agissait de son quart d'heure de gloire, mais on se trompait.

Et à voir la suite du classement, on constate que Nicholas Latifi a épinglé du beau monde : derrière le champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) apparaissent George Russell (Mercedes), le double champion du monde Fernando Alonso (Alpine), Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren) et le quadruple champion du monde Sebastian Vettel (Aston Martin), parti à la faute dans le décor.

Bref, cette séance que l'on pensait anecdotique restera quoiqu'il dans les mémoires. Et qui sait ce qui peut arrivée lors de la qualification, qui débutera à 16h00 (française), sur une piste vraisemblablement mouillée.

