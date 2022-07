Qui peut arrêter Max Verstappen (Red Bull) ? Le pilote néerlandais, parti du 10e rang, a maté la concurrence en Hongrie, dimanche après-midi. Il s'est imposé avec sept secondes d'avance sur Lewis Hamilton (Mercedes). Le Britannique partage le podium avec son jeune coéquipier, George Russell, qui avait signé la pole la veille. Ferrari s'est encore emmêlé les crayons dans la stratégie et échoue au pied de la boîte avec Carlos Sainz, 4e, et Charles Leclerc 6e.

Son huitième succès de la saison est, très certainement, le plus beau. Samedi après-midi, Max Verstappen (Red Bull) a maudit son moteur, récalcitrant en Q3. Une fausse alerte, rapidement réglée par les mécanos de l'écurie autrichienne, qui l'a toutefois contraint à s'envoler depuis le 10e emplacement sur le tourniquet magyar, où les dépassements sont toujours compliqués.

Ferrari se fourvoie (encore)

On ne donnait alors pas cher de la peau du Néerlandais face aux Ferrari. Les prédictions étaient fausses : Verstappen a remonté neuf positions et s'est imposé pour la première fois en Hongrie, tandis que Carlos Sainz et Charles Leclerc ont respectivement terminé P4 et P6 après avoir pris la tête de la course pendant plusieurs tours.

Comment expliquer cette différence de performance entre les deux écuries de tête ? L'une maîtrise la stratégie, l'autre la subit. Quand Verstappen, qui avait magnifiquement orchestré sa remontée, a chaussé des mediums pour la seconde fois au 38e tour, c'était pour initier un undercut. Il perdait du temps derrière Sainz et devait tenter quelque chose.

Leclerc, leader, a été appelé au stand en réaction, un tour plus tard, afin de troquer sa gomme jaune... pour des pneus durs. Un choix rédhibitoire pour les ambitions du Monégasque, qui s'est fait manger à deux reprises par son rival néerlandais, malgré un tête-à-queue de ce dernier à la 42e boucle. Les Alpine avaient pourtant montré la voie à ne surtout pas suivre, tant elles manquaient de rythme sur les gommes blanches. Mais la Scuderia a plongé la tête en avant. Il ne restait plus que les deux Flèches d'argent pour contester la victoire de Verstappen.

