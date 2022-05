L'étau de la Fédération internationale de l'automobile se resserre sur Lewis Hamilton. Lors du dernier Grand Prix d'Emilie-Romagne, l'instance suprême avait rappelé une ancienne règle - jamais appliquée - à propos de l'interdiction du port des bijoux, accessoires métallique et autres piercings pour des questions de sécurité. Le pilote Mercedes avait expliqué être dans l'impossibilité d'y répondre favorablement en raison de bijoux scellés sur sa peau.

Ad

En amont du Grand Prix de Miami, jeudi, la FIA a remis le couvert pour mettre le célèbre réfractaire devant ses responsabilités, en faisant peser la menace de sanction. En deux semaines, le Britannique n'a pas changé de position et il a enfoncé le clou en signifiant sa fin de non-recevoir, vendredi.

Grand Prix de Miami Hamilton répond à Marko : "Je n'écoute pas ces commentaires idiots" IL Y A 3 HEURES

"C'est un truc tellement mineur, a-t-il protesté en conférence de presse, retransmise par Sky Sports. Ça fait 16 ans que je porte des bijoux. Je ne peux même pas enlever celui qui est sur mon nez. Ça semble absurde d'en parler."

Dernière dérogation

Cependant, l'affaire va devoir être réglée assez vite car la FIA, pour qui les bijoux rendent les vêtements ignifugés moins efficaces, va faire du respect de ce point de règlement une condition à la participation aux essais et à la course. "S'ils m'arrêtent, c'est comme ça. Nous avons des pilotes de réserve", a prévenu le Britannique, venu bardé de colliers, bagues, montres, en plus de son piercing au nez.

La FIA a indiqué avant le début des essais, vendredi à Miami Gardens, avoir procédé aux premières vérifications et obtenu une réponse insatisfaisante de la part de Mercedes à propos du fameux piercing nasale. Un compromis a été trouvé : le septuple champion du monde bénéficie d'une dérogation ce week-end mais devra être en règle lors du prochain Grand Prix, le 22 mai à Montmelo.

Grand Prix de Miami En quoi la Formule 1 peut s’inspirer de la Formule E HIER À 01:08