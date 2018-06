Daniel Ricciardo en pole devant Sebastian Vettel et Lewis Hamilton

Red Bull se plait à déconsidérer Daniel Ricciardo mais c'est encore lui qui a fait le job. Pendant que son coéquipier Max Verstappen, petit chouchou de l'écurie, faisait pour une fois profil bas dans le stand autrichien, réduit au chômage technique après un accident stupide lors du dernier entraînement, l'Australien collectionnait les meilleurs tours pour parvenir à un prodigieux 1'10"810, record absolu pour une qualification dans un Grand Prix de Monaco.

De quoi largement mériter une deuxième pole position en carrière, après celle de 2016 déjà dans les rues de la principauté, bien à l'abri d'une Ferrari n°5 que Sebastian Vettel aura finalement transcendé dans un ultime effort, à 0"229, et une Mercedes n°44 que Lewis Hamilton aura cru hisser en 1re ligne avant de s'en faire déloger par son alter ego quadruple champion du monde au dernier moment.

"La moitié du boulot est faite", a réagi sur le coup "Banana Dan", à la radio. Avant de compléter, lors des interviews : "Depuis jeudi, tout se passe bien et on va de plus en plus vite. Il y a encore beaucoup de feu en moi et il faut parachever ça en course."

Ocon P6

"J'étais un peu en avance (sur la pole position dans le secteur 1) lors de mon dernier tour mais je n'ai pas tenu. Nous n'avons jamais eu le rythme depuis le début du week-end. C'est une question d'adhérence", a constaté Lewis Hamilton, assez fataliste.

Vettel ? Il a pris une liberté avec le protocole en ne garant pas sa Ferrari à côté de la Red Bull et de la Mercedes dans le parc fermé. Et il n'était pas disponible pour livrer sa réaction à chaud.

Faute d'avoir pu améliorer dans son dernier run, Kimi Räikkönen (Ferrari), en pole en 2017, est resté P4, devant Valtteri Bottas (Mercedes) et Esteban Ocon (Force India), premier Français. Fernando Alonso, le meilleur chez McLaren pour la sixième fois en six qualifications cette saison, a précédé Carlos Sainz (Renault), Sergio Pérez (Force India) et Pierre Gasly (Toro Rosso), l'autre Tricolore présent en Q3.

Très attendu, le Monégasque Charles Leclerc (Sauber) a encore étonné en signant le 14e temps, pour la troisième fois de suite. Devant Romain Grosjean (Haas), empêtré dans des questions d'exploitation des pneus "hyper tendre", qu'il fallait savoir faire fonctionner pour espérer quelque chose.