Lewis Hamilton a établi le meilleur temps des deux sessions d'entrainement, jeudi dans les rues de la principauté. Avec une marge ténue (0"059) sur Max Verstappen (Red Bull) et son coéquipier Valtteri Bottas dans la 1, à nouveau faible (0"081) mais très large sur Sebastian Vettel (Ferrari) - 0"763 - dans la 2. Après des campagnes 2017 et 2018 compliquées en principauté, le Britannique a ainsi retrouvé le goût du pilotage sur le Rocher.

"C'est un rêve de venir à Monaco piloter une voiture et de pouvoir l'exploiter et l'utiliser comme on veut, a déclaré le quintuple champion du monde. Nous avons fait des petits changements entre les deux sessions, et même au cours de ces sessions, et j'étais plutôt content du set-up. Chaque année on va plus vite et on s'en aperçoit bien quand on frôle les rails. En arrivant sur le virage n°12 (Bureau de tabac), on passe avec tellement de vitesse ! Et là, il y a un mur en face... Dans la montée vers le Casino, c'est la même chose. C'est incroyablement intense ici et il faut être tellement concentré."

Inquiétude n°1 : la montée des 'tendre' en température

"La journée a été bonne en piste, a commenté de son côté Valtteri Bottas. Les années précédentes, la voiture était parfois difficile à conduire, mais aujourd'hui elle était très maniable, réactive et agréable. Il faut aller aux limites sur cette piste et j'étais confortable en attaquant à la limite, ce qui est bon signe. Maintenant, il faut juste soigner les réglages pour être sûrs d'aller dans la bonne direction."

"Tout s'est bien passé, a résumé Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef des Gris. Nous avons essayé de tourner pendant les moments les plus tranquilles, et pour donner aux pilotes la piste la plus claire possible devant eux. Nous sommes même parvenus à rouler avec beaucoup d'essence à la fin. La voiture était bien équilibrée et les pneus montaient bien en température. En essais libres 2, nous avons commencé avec les 'medium' et ça a assez bien marché. Nous avons eu des problèmes dans le premier tour en "tendre" malgré la température de piste plus élevée. Sur les longs runs, nous avons rencontré un trafic incroyable et les pilotes ont galéré pour aligner deux tours propres. Ça veut dire qu'il nous manque quelques informations pour la course. Notre inquiétude n°1 est la montée des 'tendre' en température dans le premier tour. Nos chronos finaux sont bons mais ça nous a pris pas mal de tours pour les sortir. Et la qualification est si importante sur cette piste… Nous avons Esteban [Ocon, troisième pilote] dans le simulateur ce soir et vendredi. J'espère qu'il pourra nous aider à apprendre quelque chose."