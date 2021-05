A quelle heure est donné le départ ?

15h.

Grand Prix de Monaco Une pole aidée par un crash : Leclerc refuse la théorie du complot, Verstappen et Sainz enragent IL Y A 4 HEURES

Charles Leclerc (Ferrari) va-t-il conserver sa pole position ?

Ferrari n'a pas encore la réponse à ce dilemme qui va bien au-delà de l'aspect historique, symbolique, émotionnel, de la première pole position d'un pilote monégasque à domicile.

Mattia Binotto a en effet rapidement expliqué que c'est le besoin d'assurer des points au Championnat du monde des constructeurs qui dicterait la marche à suivre. "Nous n'allons pas faire de pari, a prévenu le directeur d'équipe italien. Le plus important pour nous est d'essayer de maximiser le nombre de points au championnat, et pour cela nous avons besoin de finir la course. La fiabilité est donc la clé, la fiabilité reste donc la priorité. Si nous avons des doutes, nous la changerons certainement pour régler ça."

"Une première inspection de la boîte de vitesses n'a pas révélé de dommages sérieux", a précisé l'écurie, samedi soir, ce qui a offert un sursis à "Charlot". Mais "de nouveaux contrôles seront effectués demain (dimanche) pour décider si la même boîte de vitesses peut être utilisée", a ajouté l'écurie italienne.

Si la transmission devait être changée, Charles Leclerc prendrait selon les travaux engagés cinq places de pénalité sur la grille serait tenu de partir des stands.

Charles Leclerc (Ferrari) profite-t-il de ses pole positions ?

Pas vraiment : ses sept précédentes positions de pointe n'ont débouché que sur deux succès, à Spa-Francorchamps et à Monza en 2019. La tendance est même plutôt inquiétante : depuis son triomphe Italie, il est parti en tête pour finir successivement deuxième, troisième et quatrième.

Qu'arrive-t-il à Lewis Hamilton (Mercedes) ?

La même chose qu'en 2017, à savoir une incapacité à faire monter ses pneus avant en température aussi bien que Valtteri Bottas, qui a limité les dégâts avec son troisième temps.

Le Britannique ne s'est-il pas fait recaler en Q2 avec un piètre quatorzième temps comme il y a quatre ans, mais son septième temps cache un problème plus profond et plus inquiétant. "Toute la journée, nous avons galéré avec le grip sur la voiture de Lewis et ça lui a coûté de la confidence aux essais et ça a duré jusqu'en qualification, a révélé Toto Wolff, son patron.

Quels résultats pour les Français ?

Qualifié sixième, Pierre Gasly (AlphaTauri) compte "viser de bons points". "Je suis vraiment très content, c'est une énorme performance, a dit le Rouenais, dont c'est le circuit préféré. Je suis très heureux de tout le travail que l'équipe a fait, pour me donner une voiture si performante. La monoplace se comporte différemment ici que sur d'autres circuits, il faut donc jouer avec les limites et se rapprocher le plus possible des rails…" Bref, ce sera "opération attaque" sur les 78 tours.

Onzième sur la grille, Esteban Ocon (Alpine) a souligné qu'il pourra choisir librement ses pneus et il ne serait pas étonnant qu'il démarre par un long relais en "medium" pour finir fort en "tendre". Il est à la porte des points et son principal adversaire pour y entrer sera Daniel Ricciardo (McLaren), qui partira derrière lui.

De quelle place faut-il partir pour espérer gagner à Monaco ?

Invariablement des deux premières depuis 1997, exceptionnellement de la troisième comme les éditions 2000 (David Coultard), 2003 (Juan Pablo Montoya) ou 2008 et 2016 (Lewis Hamilton) l'ont montré.

En se fiant à cette tendance, seuls Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) et Valtteri Bottas (Mercedes) ont une chance de victoire dimanche.

En fait, tout se joue au départ, sur les 260 mètres séparant l'emplacement de la pole position du premier virage. Depuis 2011, les deux premiers sur la grille ont conservé leurs places à la sortie de Saint-Dévote, après le départ. Et il faut remonter à 2010 pour voir du changement : Sebastian Vettel (Red Bull), troisième sur la grille, avait piégé Robert Kubica (Renaiult), deuxième.

Les dépassements difficiles en principauté sont-ils une légende ?

Non. Les stats sont même sans appel : 15 attaques couronnées de succès en 2016, 3 en 2017, 6 en 2018, 2 en 2019. Seule donc la pluie sauve généralement l'épreuve.

Quelle est la probabilité de neutralisation ?



100% depuis 2013 avec dix interventions de la voiture de sécurité.

Quelle stratégie pour les 78 tours ?

Pirelli en voit qu'un plan compétitif, celui prévoyant un seul arrêt "par des circonstances normales". Après le "tendre", les pilotes passeront au "medium".

A part l'opportunité créé par une voiture de sécurité, un arrêt est en effet assez coûteux avec une pitlane qu'il faut remonter à 60km/h maxi.

Grand Prix de Monaco Lauda, celui qui avait su convaincre Hamilton de rejoindre Mercedes IL Y A 16 MINUTES