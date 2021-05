Grand Prix de Monaco

Charles Lerclerc a-t-il bien dormi la nuit dernière ? La pole position acquise sur son circuit de Monaco ne tenait qu'à un fil, celui de l'inspection de sa boîte de vitesses ce dimanche matin par la Scuderia Ferrari. "Suite à des vérifications approfondies ce matin, aucun défaut apparent n'a été trouvé sur la boîte de vitesses de Charles Leclerc, a twitté l'écurie italienne. Le pilote monégasque prendra le départ de la course d'aujourd'hui depuis la pole position, selon le résultat des qualifications."

Samedi lors de la Q3, l'ultime partie de la qualification, Charles Leclerc avait réussi le meilleur temps lors du premier run de tous les pilotes. Dans son second tour lancé, en toute fin de séance, le jeune Monégasque a commis une faute à la piscine, heurtant le rail à l'intérieur avec sa roue avant droite avant d'aller taper à l'extérieur en sortie de virage. Cet accident avait mis fin à la séance et validé sa pole position, la première pour lui à domicile.

Restait à savoir si sa boîte de vitesses avait été abîmée ou non dans l'affaire. Si oui, il aurait dû la changer et aurait immédiatement été pénalisé de cinq places sur la grille comme le prévoit le règlement. Mattia Binotto, le directeur de la Scuderia, avait assuré que la fiabilité l'emporterait afin de marquer des points au Championnat du monde des constructeurs. Il semble que les tests ont donné satisfaction à Ferrari, et c'est bien de la première position que s'élancera Charles Leclerc à 15h.

