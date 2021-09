Reine du Grand Prix de Russie depuis sa création en 2014 avec sept victoires en sept éditions, les Mercedes continuent d'imprimer le rythme à Sotchi, sur les bords de la mer Noire. Comme il l'avait fait le matin, le pilote de la firme à l'Etoile, Valtteri Bottas, a accompli le tour le plus rapide des essais libres 2 l'après-midi en bouclant un tour en 1'33"593, soit 0"044 devant son coéquipier, Lewis Hamilton. Un doublé qui pourrait avoir de l'importance car une pluie soutenue est annoncée par la météo samedi, et dans le cas d'une piste impraticable, le résultat de ces essais pourrait servir à former la grille de départ pour dimanche.

Plus d'infos à suivre...

