Son Grand Prix le plus brouillon de la saison, et de loin. Trompé samedi en qualification par son équipe qui n'avait pas vu venir une panne d'essence, Max Verstappen, septième, a livré une course décousue dans les rues de Singapour dimanche, qui ne valait pas une victoire et encore moins un deuxième titre mondial. Pas encore, car avec 104 et 106 points d'avance respectivement sur Charles Leclerc (Ferrari) et son coéquipier Sergio Pérez, ses deux poursuivants au championnat du monde, il pourra plier l'affaire dimanche prochain au Grand Prix du Japon, à Suzuka, à condition de marquer 8 points de plus que le Monégasque, et 10 de plus que le Mexicain.

Recalé à la huitième place sur la grille de départ à cause de l'erreur grossière de son team en Q3, "Super Max" a livré une course défensive dont il ne s'est jamais vraiment sorti. Coincé dans le goulet du premier virage au départ, il a perdu quatre positions, qu'il a mis beaucoup de temps à reprendre sur un tourniquet humide et historiquement peu favorable aux dépassements malgré trois zones de DRS.

Libéré par l'explosion du Renault d'Alonso

"Je suis entré dans l'anti-calage, a-t-il raconté, au micro de Canal+. J'ai dû reprendre l'embrayage. C'était déjà mauvais à ce moment-là. J'ai perdu des positions, j'ai essayé de le regagner rapidement mais c'était difficile, très difficile de dépasser."

Les cas Kevin Magnussen (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) pas difficiles à régler, il a passé la voiture sœur de Yuki Tsunoda (AlphaTauri) puis s'est attaqué à Sebastian Vettel (Aston Martin), avant de trouver sur son chemin, au 12e tour, un Pierre Gasly (AlphaTauri) qui ne voulait pas non plus faire d'histoire. C'est une fois parvenu à la septième place que la belle machine à remonter le peloton s'est déréglée.

Bloqué par Fernando Alonso (Alpine), il a connu une alerte sur sa boîte de vitesses - "Il y a un gros décalage sur les montées de rapports", a-t-il rapporté - avant d'être libéré par la casse au 21e passage du moteur Renault de l'Espagnol, nouveau recordman des participations avec 350 départs en élite. Puis il a buté pour de bon sur Lando Norris (McLaren).

Passé au stand pour chausser enfin des pneus pour piste sèche mais encore derrière le jeune anglais après la seconde intervention de la voiture de sécurité (36e-40e tour), suite à l'abandon de Yuki Tsunoda, il a alors tenté de surprendre la McLaren au freinage. Une manœuvre conclue par un énorme blocage de roues avant et un tout droit… Tombé à la huitième place, il est repassé à son garage pour laisser ses pneus carrés et repartir au combat.

"Au mieux quatrième"

"Quand j'ai voulu passer Norris, j'ai pris une grosse bosse et j'ai bloqué les roues, a-t-il expliqué. C'était un énorme plat et j'ai dû retourner au stand."

Le plus rapide en piste, il a passé Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Pierre Gasly (AlphaTauri) une seconde fois, Lewis Hamilton (Mercedes) et pour finir, dans le dernier tour, encore Sebastian Vettel (Aston Martin), quintuple vainqueur à Singapour.

Au final, "Super Max" arrache la septième place, sans le point du meilleur tour repris par son coéquipier, mais avec beaucoup de regrets. Et pour tout dire un sentiment de gâchis.

"C'était assez frustrant aujourd'hui", a-t-il conclu, sur la chaîne française. Avant de relativiser sa déception, un peu plus tard lors d'une conférence sur Viaplay, en déclarant : "Ce n'est évidemment pas ce que je voulais mais de toute façon, on n'aurait pas pu faire mieux que quatrième place."

Max Verstappen et Red Bull ont failli dimanche à un moment où on ne s'y attendait pas. C'est toujours ça de gagné pour le suspense et il n'est pas sûr qu'il décroche le titre dans sept jours à Suzuka.

