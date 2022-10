Un sentiment d'impuissance. Pour la septième fois de suite, Charles Leclerc n'a pu convertir une pole position en victoire. Dimanche, dans les rues de Singapour, le Monégasque a cédé sa place en tête de grille à Sergio Pérez à l'extinction des feux, et n'a jamais été en mesure de menacer le Mexicain de Red Bull durant les 59 tours de la dix-septième manche du Mondial. Pire, il n'a pu profiter de la pénalité de cinq secondes reçue par le vainqueur à l'arrivée, pour le non-respect des dix longueurs de voiture qui doivent séparer la monoplace du leader de la voiture de sécurité.

Ad

Deuxième pendant toute la course, hors passage au stand, il a tenté jusqu'au bout de finir à moins de cinq secondes de "Checo", en vain. Au final, il échoué à 2"5 du pilote de Milton Keynes, qui reste avec lui l'un des deux pilotes à pouvoir empêcher le deuxième sacre de Max Verstappen. Au soir de ce Grand Prix de Singapour, il accuse 104 points de retard sur le Néerlandais de Red Bull, et Pérez en compte 106. Et s'il ne cède pas plus de huit points lors dimanche prochain à Suzuka, et Pérez six, le titre sera encore repoussé.

Grand Prix de Singapour Verstappen enfermé et fautif : "C'était très difficile de dépasser" IL Y A 3 HEURES

Mais c'est donc avec une certaine frustration que Charles Leclerc a terminé les deux heures de course, dans la chaleur humide qui caractérise l'épreuve depuis sa création, en 2008.

Nous avons été courageux en stoppant en premier

"J'ai tout essayé, je suis mort !, a-t-il déclaré à Canal+. Je pense que c'est la course la plus difficile de ma carrière, je n'ai jamais autant poussé, autant de tours d'affilée, surtout dans des conditions qui sont très, très compliquées, sur un circuit en ville où on n'a pas droit à l'erreur. C'est vraiment dommage pour le départ. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé."

"Le départ n'a pas été génial, a confirmé son patron, Mattia Binotto sur Sky Sports F1. Nous avons perdu une place, ce qui a affecté le reste de notre course. Sur le départ lui-même, Charles a eu un bon temps de réaction. Il a bien suivi les procédures, mais plus tard il a eu trop de patinage car il y avait trop peu de grip."

Charles Leclerc (Ferrari) au Grand Prix de Singapour 2022 Crédit: Getty Images

Sur une piste qui s'asséchait, "Charlot" a été le premier à prendre des slicks, au 35e tour, une boucle avant Sergio Pérez. En arrivant un peu en survitesse, il a buté sur le lève-vitre avant, et ce fut là le seul autre soucis - son arrêt a duré 5"3 - d'un après-midi par ailleurs maîtrisé en termes de décisions.

Leclerc victime de la rangée impaire

"Nous avons été courageux en stoppant en premier (avant Pérez), a relevé Mattia Binotto. Je pense que ça s'est bien passé en pneus 'intermédiaire' et en 'medium', et c'est le point le plus positif du week-end."

En voulant aller chercher Pérez, Leclerc regrette juste d'avoir tapé trop vite son capital pneumatique. "Petit à petit, il a commencé à partir avec les pneus slicks, parce que j'avais pas mal poussé au début. Je pense que j'ai surchauffé un peu les pneus, a-t-il reconnu sur Canal+. J'ai continué de pousser jusqu'à être à 5"1. Là, j'ai lâché un peu, et j'ai juste amené la voiture jusqu'à la fin."

Au départ, le pilote de la Principauté a été l'une des trois victimes de la rangée impaire de la grille de départ, avec Lewis Hamilton (Mercedes) et Fernando Alonso (Alpine), qui ont perdu comme lui une place. Pour le reste, la Scuderia a été impeccable sur le plan opérationnel, et c'est ce qu'on attendait d'elle avec quelques prestations chaotique jusqu'à Zandvoort.

Charles Leclerc Crédit: Getty Images

"Encore une fois, c'est un travail qu'on est en train de faire, en tout cas de mon côté j'ai essayé de diminuer les discussions comparé à ce qu'on avait fait dans le passé, a détaillé le pilote de la F1 75 n°16. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de mauvais choix. Je pense qu'on a fait les bons choix. C'est toujours des conditions qui sont très compliquées. On a donné tout ce qu'on avait et ce n'était pas suffisant malheureusement avec le départ qu'on a eu. Ça reste un dimanche plutôt positif, mais c'est bien sûr frustrant car qu'en partant premier ce n'est pas top de finir deuxième."

Une F1 75 performante dans toutes les conditions

Chez Ferrari, seul Charles Leclerc a été capable de suivre le rythme en tête, car Carlos Sainz a été transparent. Troisième à 10"3 (après la pénalité de Pérez), l'Espagnol a expliqué s'être contenté de la troisième marche du podium quand il a vu qu'il n'était pas dans le coup. Les 15 points supplémentaires qu'il rapporte à Maranello ont en tous les cas fait du bien, car Mercedes, qui revenait fort au championnat du monde Constructeurs, a seulement inscrit deux points avec Lewis Hamilton, neuvième.

"Deuxième et troisième, c'est un bon résultat d'ensemble, a résumé Mattia Binotto, pour Sky Sports F1. En termes de championnat du monde des constructeurs, c'est un bon week-end. Globalement, la voiture a bien marché sur le mouillé, sur le sec, en qualification et en course. Nous pouvons être satisfaits car Spa et Zandvoort ont été plus difficiles. Je pense que nous avons solutionné les problèmes que nous avions eus."

Au championnat du monde Constructeurs, Ferrari, deuxième, a fait bondir son avance sur Mercedes de 35 à 66 points.

Le podium du Grand Prix de Singapour 2022. Crédit: Getty Images

Grand Prix de Singapour Pérez l'emporte devant Leclerc, Verstappen patientera pour le titre IL Y A 5 HEURES